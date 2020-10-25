Задравшей юбку перед Зеленским девушке пригрозили арестом

Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство в отношении активистки движения Femen, которая задрала юбку перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Национальную полицию.

Уточняется, что дело завели по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»). Девушке грозит штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев, или административный арест на срок до 15 суток.

Инцидент произошел возле одного из избирательных участков в Киеве ранее 25 октября. Активистка выбежала из толпы к Зеленским и задрала перед ними красную юбку. При этом на девушке не было нижнего белья, а на изнанке одежды была надпись Zexist. Охрана президента задержала девушку, акция продлилась несколько секунд. Представители Femen заявили журналистам, что таким образом пытались привлечь внимание к сексистским высказываниям Зеленского.

25 октября на Украине проходят выборы в местные органы власти. В этот день также будет проведен всеукраинский опрос, анонсированный Владимиром Зеленским.