Российский диетолог назвала самую вредную еду на удаленке

Россияне, работающие удаленно из-за пандемии коронавируса, часто заказывают готовую еду с доставкой. При этом они не задумываются о качестве и сочетании продуктов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, самое вредное сочетание еды — это жирный фастфуд и алкоголь. Регулярный прием такой пищи может привести к проблемам с поджелудочной железой, вызывающим самые сильные боли в желудочно-кишечном тракте. «На фоне высококалорийных жирных блюд, особенно если есть камень в желчном пузыре, может случиться сильный приступ панкреатита. (...) Отмечу, что в анамнезе пациентов, у которых что-то произошло, есть частое сочетание пиццы и пива», — заявила диетолог.

Дианова порекомендовала выбирать еду средиземноморской кухни с большим количеством овощей и морепродуктов. «Там хотя бы присутствует большое обилие клетчатки во всех основных компонентах. Конечно, иногда встречается перебор по растительным жирам, но в целом я бы отдала предпочтение именно этим блюдам», — пояснила она.

Гастроэнтеролог призвала россиян ответственнее относиться к выбору готовой еды, так как в этом случае невозможно проконтролировать процесс приготовления и выбора ингредиентов. Кроме того, многие блюды в ассортименте доставок слишком каллорийные, и употреблять их ежедневно не рекомендуется.

Ранее член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко назвала способ справиться с ночным обжорством. При внезапном приступе голода вечером врач посоветовала выпить стакан негазированной воды комнатной температуры. Если это не помогло, лучше перекусить кефиром или теплым молоком со специями: корицей, куркумой, имбирем, чайной ложкой меда. В крайнем случае можно приготовить тост с сыром, ветчиной, творогом или мясом.