В Кремле прокомментировали победу Нурмагомедова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Джастина Гейджи. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы рады его победе! И поздравляем его! А все остальное — его выбор», — заявил представитель Кремля.

Нурмагомедов победил Гейджи и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе 24 октября. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника. После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта, заявив, что хочет больше времени проводить с семьей.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он одержал 29 побед в 29 поединках.

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