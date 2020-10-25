Глава UFC назвал Нурмагомедова величайшим спортсменом в истории

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в Instagram назвал российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова величайшим спортсменом в истории.

Уайт поздравил бойца с завоеванием чемпионского титула UFC и посчитал, что тот достиг всего, чего хотел. «Ты лучший боец в мире вне зависимости от весовой категории и по-настоящему величайший в истории спорта. 29-0», — написал глава организации.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби и завершился во втором раунде.

После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта. Глава UFC усомнился в том, что боец вернется в октагон, однако призвал дать ему немного времени, чтобы «залечить раны».

Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он одержал 29 побед в 29 поединках.