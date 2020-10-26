Иран признал смерть одного человека от коронавируса каждые четыре минуты

Органы здравоохранения Ирана признали смерть одного человека от коронавируса каждые четыре минуты. Об этом сообщает Reuters.

«Наши врачи и медсестры устали», — сказала глава Национальной комисии по борьбе с коронавирусом Алиреза Зали. Отмечается, что в некоторых больницах закончились койки для лечения новых пациентов. Статистику об одной смерти каждые четыре минуты показывают по ТВ, власти жалуются на плохое соблюдение социальной дистанции.

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Летом сообщалось, что количество смертей от коронавируса нового типа в Иране может быть почти в три раза больше, чем утверждает правительство страны. В материалах BBC News утверждается, что первая смерть от коронавирусной инфекции в Иране была зафиксирована 22 января — почти за месяц до момента, когда в стране был выявлен первый случай заболевания. Кроме того, результаты расследования указывают на то, что к середине марта в стране от коронавируса умерли в пять раз больше жителей, чем признали власти

По последним данным, число погибших из-за коронавируса в мире достигло почти 1,2 миллиона, общее число случаев заражения составило 43,2 миллиона из них выздоровели 29 миллионов человек. Иран занимает 13 место по числу зараженных (около 569 тысяч).

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