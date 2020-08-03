Иран уличили в занижении числа умерших от коронавируса почти в три раза

Количество смертей от коронавируса нового типа в Иране почти в три раза больше, чем утверждает правительство страны. К такому выводу по итогам расследования пришли журналисты «Персидской службы Би-би-си».

По официальным данным иранских властей, к 20 июля от коронавируса в стране скончались 14 405 человек, заразились около 280 тысяч. Однако полученные журналистами от анонимных источников документы свидетельствуют о том, что количество жертв COVID-19 в стране почти в три раза выше — около 42 тысяч, а число инфицированных превышает официальные цифры более чем в два раза.

В материалах утверждается, что первая смерть от коронавирусной инфекции в Иране была зафиксирована 22 января — почти за месяц до момента, когда в стране был выявлен первый случай заболевания. Кроме того, результаты расследования указывают на то, что к середине марта в стране от коронавируса умерли в пять раз больше жителей, чем признали власти. После этого правительство ввело жесткий карантин, количество смертей стало снижаться, а разница между официальной и реальной статистикой — сглаживаться. В настоящее время число новых случаев заражений и летальных исходов растет, власти Ирана объявили о более чем двух тысячах выявленных случаев инфицирования и более чем 200 смертей за последние сутки.

Ранее сообщалось, что каждые семь минут в Иране умирает один пациент с болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Власти страны считают, что причина высоких показателей в том, что население не соблюдает меры предосторожности.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, на утро 3 августа общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 18 019 472 человека, за весь период пандемии скончались 688 369 инфицированных,свыше 10,6 миллиона человек выздоровели. Среди наиболее пострадавших от коронавируса стран Иран занимает десятое место.