Одну смерть от коронавируса каждые семь минут зафиксировали в Иране

Каждые семь минут в Иране умирает один пациент с болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом со ссылкой на государственное телевидение страны сообщает агентство Reuters.

За последние сутки в Исламской Республике зафиксировали 215 летальных исходов по такой причине и более 2,5 тысячи новых случаев инфицирования. Всего в стране насчитывается 17,4 тысячи погибших и 312 тысяч зараженных.

Власти считают, что причина высоких показателей в том, что население не соблюдает мер предосторожности: телевизионный репортаж, иллюстрировавший новость, содержал кадры толп людей на улицах Тегерана. Прохожие были без масок и не соблюдали дистанцию.

Агентство отмечает, что некоторые эксперты сомневаются в достоверности официальных данных: исследования показывают, что реальные цифры могут быть почти в два раза больше, чем те, что озвучивает правительство.

18 июля президент страны Хасан Рухани предупредил сограждан о наступлении новой волны эпидемии. Он заявил, что заразиться SARS-CoV-2 могут десятки миллионов людей — до половины жителей Ирана.