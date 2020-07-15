Иран признал новый этап распространения коронавируса

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о нахождении страны в условиях второй волны коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Ирана таким образом впервые признали новый этап распространения вируса, который, как отметил Рухани, начался еще в мае. Лидер государства рассказал, что если первая волна затронула север и центр страны, то вторая волна сильнее ударила по югу. При этом Рухани выразил уверенность, что Иран сможет справиться с ней.

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В конце мая противники режима предположили, что коронавирус начал распространяться в Иране за месяц до официального объявления эпидемии. Данные службы скорой помощи свидетельствуют о том, что три сотрудника посольства Китая были госпитализированы с симптомами COVID-19 еще 28 января 2020 года.

По последним данным, в Иране за время эпидемии зафиксировано 262 тысячи зараженных коронавирусом; 13 тысяч человек скончались.

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