Иран предсказал вторую волну пандемии коронавируса

Иран предсказал вторую волну пандемии пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саид Намаки, передает Reuters.

Он рассказал, что в мае в стране наблюдается увеличение числа зараженных, поэтому говорить о победе над инфекцией пока рано. «Если наши люди так и не соблюдают меры предосторожности (...), нужно готовиться к худшему», — считает глава министерства здравоохранения. Намаки добавил, что новая вспышка может ударить еще сильнее.

Отмечается, что 31 мая в стране зафиксировали 2979 новых заражений коронавирусом. Еще 81 человек погиб. Меры предосторожности начали ослаблять еще в апреле.

В конце мая противники режима предположили, что коронавирус начал распространяться за месяц до официального объявления эпидемии в Иране. Данные службы скорой помощи свидетельствуют о том, что три сотрудника посольства Китая были госпитализированы с симптомами COVID-19 еще 28 января 2020 года.

По последним данным, в Иране 154,4 тысячи зараженных коронавирусом. 7,8 тысячи человек погибли.

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