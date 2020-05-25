В бывшем очаге коронавируса на Ближнем Востоке резко упала смертность

В бывшем очаге коронавируса на Ближнем Востоке — Иране — резко упала смертность от COVID-19, достигнув минимальных показателей с начала эпидемии. Об этом сообщает Irinn со ссылкой на представителя минздрава страны Киануша Джаханпура.

По словам чиновника, за последние сутки в стране было выявлено 2023 новых случая заражения коронавирусом, еще 34 пациента скончались от COVID-19. Это минимальный показатель с 7 марта — тогда погиб 21 человек, после чего там начался стремительный рост смертности.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали предложил российским властям помощь в борьбе с коронавирусом — медицинские изделия. Джалали также рассказал, что представители двух стран установили контакты и обменялись опытом, а президенты дважды провели телефонные переговоры.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Иране официально зафиксировано 138 тысяч случаев заражения и более семи тысяч летальных исходов из-за COVID-19. По всему миру коронавирус затронул более 5,4 миллиона человек, более 345 тысяч пациентов скончались.

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