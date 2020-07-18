Президент Ирана предрек заражение почти половины населения страны

Почти половина жителей Ирана могут заразиться коронавирусом. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани, передает РИА Новости.

По его словам, Иран переживает вторую волну коронавируса, которая началась с середины июня. Тогда показатели заболеваемости и смертности стали стремительно расти.

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«От 30 до 35 миллионов человек в последующие месяцы могут быть подвержены инфицированию этим заболеванием», — заявил Роухани.

Также президент опубликовал данные о заражении и смертности в Иране, которые существенно отличаются от официальной статистики. Так, по словам Роухани, в стране заразились 25 миллионов человек, что примерно в 93-95 раз больше, чем действительные данные. Пресс-секретарь главы государства Алиреза Моези пояснил, что такие данные являются лишь одним из «оценочных сценариев», согласно которому «до 25 миллионов иранцев столкнулись с коронавирусом».

Ранее 15 июля Рухани заявил о нахождении страны в условиях второй волны коронавируса. Лидер государства рассказал, что если первая волна затронула север и центр страны, то вторая волна сильнее ударила по югу. При этом Рухани выразил уверенность, что Иран сможет справиться с ней.

По последним данным, в Иране за время эпидемии зафиксировано 269 тысяч зараженных коронавирусом; 13,8 тысячи человек скончались.