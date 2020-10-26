Бизнесменам Приморья помогут открыть частные детские сады

В приморском городе Уссурийске бизнесменам, прошедшим специальный курс, помогут открыть частные детские сады. Им выделят субсидии на оснащение системами пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«По итогам образовательного курса "Бизнес для развития детства" в финале свои инициативы представили 12 предпринимателей. Все проекты направлены не только на присмотр за детьми, но и на полноценную образовательную программу для маленьких жителей края», — указано в сообщении.

Отмечается, что победителями стали пять человек, которые получат субсидию на оснащение помещений согласно требованиям пожарной безопасности до 300 тысяч рублей. Остальным выдадут по 100 тысяч рублей от администрации Уссурийска.

Программа курса разработана центром «Мой бизнес» совместно с ассоциацией дошкольного образования Приморья по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.