Оборудование в российской обсерватории обновят за 200 миллионов рублей

На обновление оборудования в Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии в 2021 году выделят почти 200 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный обсерваторией документ.

«Появились технические предпосылки для расширения возможностей телескопов и актуализации приборной базы в соответствии с современными астрономическими направлениями», — говорится в документе.

Там также уточняется, что всего на модернизацию в рамках нацпроекта «Наука» направят 198 миллионов 831 тысяча рублей, причем большая часть из этих средств будет выделена из федерального бюджета.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.