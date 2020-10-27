В Чечне произошла перестрелка между бойцами ОМОН и СОБР

В Чечне между бойцами СОБР и ОМОН произошла перестрелка, в результате погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации издания Baza, конфликт начался со словесной перепалки в кафе «Смайл» в селе Ачхой-Мартан. Управляющий заведением вывел на улицу двух пьяных сотрудников ОМОН — братьев Шамиля и Шамхана Марзабековых — и попытался их успокоить. Помочь с гостями он попросил своего знакомого сотрудника Росгвардии, и на место приехали трое бойцов СОБР.

Силовики сначала устроили поножовщину, затем стрельбу. В результате трое получили ранения, двое скончались. Личности пострадавших и погибших не уточняются.

Официальных комментариев по факту произошедшего в настоящий момент нет.

В октябре 2019 года в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области две чеченские семьи устроили перестрелку из-за земельного участка, который пытались поделить с 2010 года. В результате перестрелки погибли пять человек, еще двое пострадали.