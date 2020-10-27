Опубликовано видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР в Чечне

Появилось видео с места драки в Чечне, закончившейся перестрелкой между бойцами СОБР и ОМОН, в результате которой, по предварительным данным, погибли два человека. Ролик во вторник, 27 октября, в своем Youtube-канале публикует «Гулагу-нет».

На кадрах, снятых ночью, видна группа людей, которые активно жестикулируют и о чем-то спорят, другие наблюдают за происходящим. На месте происшествия также заметны вспышки проблесковых маячков автомобилей правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что конфликт начался со словесной перепалки в кафе «Смайл» в селе Ачхой-Мартан. Управляющий заведением вывел на улицу двух пьяных сотрудников ОМОН — братьев Шамиля и Шамхана Марзабековых — и попытался их успокоить. Помочь с гостями он попросил своего знакомого сотрудника Росгвардии, и на место приехали трое бойцов СОБР.

Силовики сначала устроили поножовщину, затем открыли стрельбу. В результате трое получили ранения, двое скончались. По другим данным, в числе погибших двое силовиков и один гражданский. Официальных комментариев правоохранительных органов по факту произошедшего в настоящий момент нет.

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