Появились подробности перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР в Чечне

В ходе перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР в чеченском селе Ачхой-Мартан, по неподтвержденным данным, погиб сторож школы, рядом с которой произошел конфликт. Подробности ЧП появились в Telegram-канале 1ADAT, критикующем власти республики.

Отмечается, что в числе погибших также двоюродный брат боксера Арби Мадаева сотрудник СОБР Рустам Мадаев. Кроме того, в перестрелке, предположительно, был убит сотрудник ОМОН Шамиль Марзобеков. Уточняется, что в тяжелом состоянии находится боец СОБР Асламбек Килаев, также получивший ранение в перестрелке.

Ранее источники ТАСС сообщали, что в результате перестрелки погибли два человека, еще трое ранены. Их личности не раскрывались. Официальных комментариев правоохранительных органов по факту произошедшего также не поступало.

Об инциденте в Ачхой-Мартане стало известно в ночь на 27 октября. По данным источников, конфликт между бойцами СОБР и ОМОН начался со словесной перепалки в местном кафе «Смайл». Управляющий заведением попытался успокоить пьяных сотрудников ОМОН и позвал на помощь знакомого из Росгвардии, тот приехал вместе с двумя бойцами СОБР. Силовики сначала устроили поножовщину, затем стрельбу.