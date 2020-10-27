Названа ошибка СССР в холодной войне

Советские власти в годы холодной войны допустили ошибку в отношениях с Западом, и она приблизила страну к ядерной войне с США, после чего противостояние держав закончилось, но СССР распался, а блок НАТО расширился на Восток. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, директор Центра русских исследований МосГУ Андрей Фурсов.

По его словам, ошибка заключалась в том, что руководство СССР не понимало сути холодной войны и относилось к ней несерьезно. При этом на Западе холодная война считалась «самой настоящей ментальной войной». Эта разница в восприятии отразилась в том числе на письме: в Советском Союзе было принято писать это словосочетание с маленькой буквы и в кавычках, а в США — с большой и без кавычек.

Фурсов уточнил, что с середины 1970-х годов в СССР стало популярным выражение: «Главное, чтобы не было войны». При этом имелась в виду война наподобие Великой Отечественной. «Мы себя успокаивали: вот, войны нет — значит, все хорошо. Но мы отодвигались от одной войны и придвигались к другой», — пояснил историк.

Он добавил, что в Соединенных Штатах отношение к войне и миру отличалось от советского. Так, американский генерал Александр Хейг говорил, что «есть вещи поважнее мира — честь и свобода». Советскому Союзу, по мнению Фурсова, следовало придерживаться такой же позиции.

Холодная война началась после Второй мировой, длилась до конца 1980-х и завершилась в декабре 1989 года, незадолго до распада СССР. 1 февраля 1992 года российский президент Борис Ельцин и американский президент Джордж Буш-старший подписали декларацию, которая формально и юридически завершила период холодной войны. Итогом для стран Запада стало расширение Евросоюза и блока НАТО.

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