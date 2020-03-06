Раскрыт эпизод сотрудничества Сандерса с СССР

Сенатор Берни Сандерс, борющийся за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии, в бытность мэром Берлингтона в 1980-е годы активно налаживал связи с Советским Союзом. Об этом эпизоде сотрудничества политика с СССР пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на раскрытые документы из государственного архива в Ярославле.

По мнению автора материала, московского корреспондента NYT Антона Трояновского, в то время как Сандерс пытался наладить дружеские отношения между США и СССР в период холодной войны, устанавливая побратимские связи между Берлингтоном и Ярославлем, советские чиновники старались использовать его антивоенную программу в качестве инструмента влияния на общественное мнение американцев о Советском Союзе. Журналист приводит выдержку из документа МИД СССР, переданного ярославским чиновникам, в котором говорится, что контакт с городами-побратимами на практике оказался одним из наиболее полезных каналов для ведения пропаганды. Вместе с тем каких-либо подробностей о том, как Кремль якобы хотел использовать это в своих целях, в статье нет.

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Трояновский также кратко описал детали контекста тех событий: во время холодной войны Сандерс пошел наперекор администрации президента Рональда Рейгана, потребовавшей, чтобы в Берлингтоне и других американских городах были разработаны планы на случай ядерной войны. Вместо того, чтобы выполнить указание Белого дома, тогдашний мэр инициировал процесс установления побратимских отношений с каким-нибудь советским городом — в итоге ему был предложен Ярославль.

Сандерс съездил туда в составе делегации и провел там медовый месяц со своей супругой Джейн О’Мира Дрисколл, однако этого оказалось недостаточно. Тогда политик настоял на ответном визите ярославских чиновников в Берлингтон, а когда советские представители приехали уже для подписания соглашения о побратимстве, Сандерс взял на себя руководство всей программой поездки, и в том числе организовал для иностранных коллег поход в фирменный магазин мороженого Ben & Jerry’s, где им разрешили взять все, что им понравится.

Берни Сандерс является одним из лидеров гонки за право стать официальным кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в ноябре этого года. Сенатор, известный своими левыми взглядами, уступает только бывшему вице-президенту Джо Байдену, который обошел своего конкурента по итогам «супервторника». По последним данным, Байден заручился поддержкой 627 делегатов-выборщиков, Сандерс — 551. Для того, чтобы стать официальным кандидатом, необходимы голоса 1 991 делегата.

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