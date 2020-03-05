Раскрыт план Сандерса после провального «супервторника»

Полное поражение сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса по результатам «супервторника» — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидатов в президенты США — заставило его тут же изменить стратегию. О плане возвращения политика после провальных праймериз пишет Politico.

Конгрессмен-демократ от штата Калифорния Ро Ханна отметил, что Сандерс будет работать над тем, чтобы привлечь голоса избирателей старшего возраста и других демократов. По его словам, важно показать, что политика сенатора направлена на инновации и экономический рост.

Помощники Сандерса считают, что у него еще есть шансы на победу. В частности, они раскрыли данные о том, что Сандерс может выиграть в пяти из шести штатах, где пройдет голосование на следующей неделе. Кроме того, в команде сенатора отмечают, что гонка с бывшим вице-президентом Джо Байденом приносит им пользу. «Байден посвятил работу попыткам сократить социальное обеспечение граждан, Берни боролся за его сохранение и расширение», — заявил социолог Сандерса Бен Тульчин.

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По данным Newsweek, Сандерс может сплотиться с сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, для которой «супервторник» также оказался провальным. Сам сенатор, комментируя эту информацию, отметил, что о таких планах пока рано говорить, однако он уважает Уоррен и готов поговорить с ней о роли, которую она может сыграть в его команде.

Штаб Сандерса после провала в «супервторник» выпустил три новых рекламных ролика, которые посвящены в том числе его конкуренту Байдену. В одном из них бывшего вице-президента обвиняют в ведении многолетней борьбы за сокращение социальных обязательств государства. Во втором — в торговых соглашениях США, в том числе заключенных при участии Байдена, из-за которых американцы теряют рабочие места.

По итогам «супервторника» Байден заручился поддержкой 512 делегатов, Сандерс — 441. Победитель «супервторника», как правило, становится официальным кандидатом в президенты. От Республиканской партии в выборах, вероятно, будет участвовать действующий президент США Дональд Трамп. У нынешнего хозяина Белого дома нет реальных конкурентов — глава государства с огромным отрывом побеждает на праймериз во всех штатах.

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