В МИД порадовались ситуации с коронавирусом в России и Китае

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов назвал страны Евразийского союза (ЕАЭС), куда входит Россия, в числе наименее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление в рамках форума «Сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь"».

«Мы рады констатировать, что в зоне ЕАЭС и в Китае дела обстоят лучше, чем в других регионах мира», — сказал дипломат, оценивая нынешнюю ситуацию. Он добавил, что успешные меры по борьбе с вирусом, которые принимались в этих странах, «укрепляют веру людей в самоценность сильного и подлинно суверенного государства».

Материалы по теме Третья мировая волна Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает? Союз разрушимый Россия, Белоруссия и Казахстан 20 лет строят своего конкурента Евросоюзу. Результата до сих пор нет

Ранее 27 октября стало известно, что в России началось производство второй отечественной вакцины от коронавируса — препарата «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Испытания «ЭпиВакКороны» закончились 30 сентября, президент Владимир Путин объявил о регистрации вакцины 14 октября.

За последние сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировали рекордное количество смертей пациентов с COVID-19 — 320. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 547 774 россиянина, 1 158 940 человек выздоровели, еще 26 589 умерли.