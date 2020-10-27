Раскрыта стоимость SpaceX

Инвестиционный банк Morgan Stanley в своих оценках раскрыл базовую стоимость американской компании SpaceX, возглавляемой инженером и бизнесменом Илоном Маском, пишет Forbes.

Согласно журналу, данный показатель, в июле составлявший 52 миллиарда долларов, в настоящее время превышает 100 миллиардов. Основной вклад (81 миллиард) в стоимость компании, согласно Morgan Stanley, вносит система околоземных спутников Starlink. На втором месте — пусковой бизнес (12 миллиардов), на третьем — многоразовая транспортная система BFR (9 миллиардов).

В мае 2019 года телеканал CNBC со ссылкой на материалы инвестиционного банка Jefferies Group сообщил, что SpaceX в 2018 году заработала около двух миллиардов долларов на запусках собственных тяжелых ракет Falcon 9, что превышает аналогичный показатель ее конкурентов из США и других стран.

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В августе более десяти бета-пользователей интернета Starlink американской компании SpaceX раскрыли скорости системы. Согласно тесту Speedtest от Ookla, скорость скачивания составляет 11-60 мегабит в секунду, загрузки — 5-18 мегабит в секунду. При этом время задержки сигнала — 31-94 миллисекунды. У некоторых пользователей пинг составлял 20-21 миллисекунду.

В ноябре 2019 года издание Breaking Defense сообщило, что Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой околоземных спутников Starlink.

Основанная в мае 2002 года Илоном Маском, получившим образование в области прикладной физики и материаловедения компания, SpaceX является мировым лидером по запуску ракет (Falcon 9) тяжелого класса, единственным в мире обладателем действующего сверхтяжелого носителя (Falcon Heavy) и крупнейшим в мире коммерческим оператором по числу собственных спутников (Starlink). Общее число сотрудников компании — около восьми тысяч. SpaceX первой в мире реализовала технологию многоразового использования в серийной ракете, позволяющую по конкурентным ценам продавать заказчикам фактически уже летавшие носители.