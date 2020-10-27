Трамп допустил возвращение США в ВОЗ

Президент США Дональд Трамп допустил возвращение страны в ряды членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в понедельник, 26 октября, перед своими сторонниками в Пенсильвании, Трамп отметил, что Соединенные Штаты платили организации 500 миллионов долларов в год, в то время как Китай выплачивал 39 миллионов долларов «и при этом пользовался большим доступом». Лидер США также указал на преобладающую численность населения Китая.

«Обещаю вам одно: если мы когда-либо вернемся (в ВОЗ — Примечание "Лента.ру" ), то сможем вернуться за гораздо меньшие деньги. Не надо платить 500 (миллионов долларов — Примечание "Лента.ру"», — заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что вернувшись в ВОЗ, США снизят размер взносов в бюджет организации. «А в остальном это замечательная финансовая операция», — добавил Трамп, имея в виду размер взносов.

Кроме того, глава Белого дома заметил, что есть «сотни» других примеров участия США в невыгодных международных организациях и альянсах, о которых «можно говорить весь день».

О выходе из организации США уведомили еще в июле 2020 года, а в сентябре Госдепартамент подтвердил это намерение.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о коронавирусе и его источниках.

Позднее администрация президента сообщила о планах частично возобновить финансирование организации при условии равной суммы взносов с Китаем, а также проведения ряда реформ. В конце мая Трамп объявил о прекращении взаимодействия с ВОЗ из-за того, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти Соединенных Штатов.

США вошли в ВОЗ 21 июня 1948 года.