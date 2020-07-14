Объяснено желание Трампа выходить из «бесполезных международных организаций»

США понравилась политика по выходу из «бесполезных и неэффективных» международных организаций, страна намерена продолжать этот курс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Представитель президентской администрации пояснил, что Дональд Трамп выходит из международных соглашений и организаций для защиты американцев и суверенитета. «Он продолжит принимать решительные меры, когда международные договоренности и организации несправедливы по отношению к нашей стране», — подчеркнул О'Брайен.

При этом советник подчеркнул, что упомянутые решения Трампа не уменьшают ведущую роль США и не означают отказ от ответственности. Вашингтон продолжит поддержку организаций, которые выступают за демократию и свободу.

Ранее Белый дом приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а затем вовсе решил выйти из нее. Президент Трамп заявлял, что такие меры приняты из-за ошибок в реагировании и сокрытия распространения коронавируса.

Ранее О'Брайен заявлял, что США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию. «Гонконг де-факто оказался аннексирован Китаем, Коммунистической партией КНР, и они навязывают свою волю свободному демократическому народу», — сказал представитель США.

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