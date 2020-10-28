Россиянам станет проще передвигаться по стране

Жителям России станет проще передвигаться внутри страны — в грядущие зимний и летний сезоны в ряд российских регионов будут запущены чартеры. Об этом на пресс-конференции «Интерфакса» заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В частности, среди новых направлений, открытие которых запланировано на новогодние праздники, числятся Шерегеш в Кемеровской области, «Русская Арктика» в Мурманской области, а также Великий Устюг в Вологодской области. При этом летом следующего года будут запущены чартерные программы в Республике Татарстан, Кавказских Минеральных Водах и на Алтае.

«Вдвойне приятно, что запуск новых чартерных направлений, которые сами по себе повышают доступность отдыха в России, совпадает с проведением второго этапа программы кешбэка. Граждане смогут доступно путешествовать по нашей стране», — подытожила Догузова.

Второй этап продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка стартовал в России 15 октября — он продлится до 5 декабря. В этот период россияне смогут приобрести туры и проживание в гостиницах на период с начала продаж и до 10 января 2021 года включительно.

20 июля сообщалось, что Ростуризм рассчитывает на запуск чартерных программ для туристов во Владивосток, на Сахалин и Камчатку в текущем году. При этом Ростуризм дорабатывает схему субсидирования чартерных полетов по России и иных мер поддержки, которые позволят снизить стоимость отдыха по новым направлениям.

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