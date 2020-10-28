Роспотребнадзор отказался от идеи тотального закрытия бизнеса за нарушения

Массовое закрытие бизнеса за нарушение эпидемиологических правил в Москве не планируется. Об отказе от такой идеи сообщила главный санитарный врач столицы Елена Андреева, передает «Интерфакс».

«Принято решение, что бизнес в городе тотально закрываться не будет. И [будут проведены] только точечные наши надзорные мероприятия, выявление нарушителей, которые не соблюдают достаточно несложные требования», — сказала представительница Роспотребнадзора.

Она уточнила, что помещения нарушителей начнут опечатывать. В течение суток материалы будут направлять в суд для «рассмотрения закрытия и рисков, которые несут эти объекты».