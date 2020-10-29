Участника «Нового величия» Павла Ребровского приговорили к шести годам колонии

Люблинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима участника «Нового величия» Павла Ребровского. Об этом сообщает ТАСС.

Ребровского признали виновным в организации экстремистского сообщества, но суд исключил из обвинения квалификацию «участие в экстремистской организации». Ему также назначили три года запрета на публикацию материалов в интернете и год ограничения свободы.

В апреле 2019 года Ребровский в рамках досудебного соглашения получил 2,5 года колонии, но позднее отказался от показаний, заявив, что давал их под давлением со стороны следствия. Тогда его отпустили под подписку о невыезде, а дело направили на пересмотр.

6 августа был озвучен приговор другим фигурантам дела «Нового величия». Руслан Костыленков получил 7 лет лишения свободы, Петр Карамзин – 6,5 лет, Вячеслав Крюков – 6 лет. Другим назначили условные сроки — Дмитрий Полетаев, находящийся в СИЗО, получил 6 лет, Максим Рощин — 6,5, Мария Дубовик — 6 лет, Анна Павликова — 4 года. 29 сентября стало известно, что прокуратура сочла сроки слишком мягкими и обжаловала их.

В марте 2018 года десятерых участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, его целью было свержение власти в России. Сторона защиты утверждала, что движение было создано по инициативе провокатора, внедренного силовиками, показания которого легли в основу обвинения. Позднее программу движения признали безопасной для власти, потому что в листовках не обнаружили призывов в к экстремизму, но фигуранты находятся в списке террористов и экстремистов.

После проведения «Марша матерей» в августе 2018 года из СИЗО отпустили Павликову и Дубовик, которым на момент ареста было 17 и 18 лет соответственно. В марте 2019 года еще один фигурант Рустам Рустамов получил два года условно, он дал показания на других участников, признал вину и заключил досудебное соглашение.