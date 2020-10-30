В Париже обезвредили угрожавшего полицейским ножами мужчину

На юго-западе Парижа нейтрализовали мужчину, угрожавшего сотрудникам полиции ножами, передает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, сотрудников правоохранительных органов вызвали на место после того, как вооруженный мужчина начал стучаться к своему соседу. При задержании мужчина оказал сопротивление, полицейские воспользовались электрошокером и резиновыми пулями. Мотивы задержанного устанавливаются.

Инцидент произошел на следующий день после того, как в результате вооруженного нападения в Ницце погибли три человека. Атака с ножом была совершена 29 октября выходцем из Туниса в церкви Нотр-Дам-де-Нис. По уточненным данным, у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил. Сообщалось, что ответственность за теракт взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».