Во Франции сообщили о найденных вещах напавшего на церковь в Ницце террориста

Во Франции нашли вещи напавшего на церковь во французской Ницце и зарезавшего трех человек террориста. Об этом сообщает Républicain Lorrain со ссылкой на главу антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикара.

По его словам, среди вещей мужчины были обнаружены ножи, Коран и два мобильных телефона. Также у нападавшего были обнаружены документы итальянского Красного креста на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.

В результате теракта в Ницце три человека получили ранения и умерли, нападение произошло в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили.

Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия. Известно, что террорист кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.