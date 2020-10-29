Стали известны подробности о личности напавшего на церковь в Ницце террориста

Напавший на церковь во французской Ницце и зарезавший трех человек террорист прибыл в Италию в конце сентября и стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции. Об этом стало известно информационному агентству Adnkronos.

Статус подозреваемых также получили его соотечественники, которые вместе с ним прибыли на остров Лампедуза.

В результате теракта в Ницце три человека получили ранения и умерли, нападение произошло в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили.

Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия. Известно, что террорист кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.