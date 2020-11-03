Боец ММА спас полицейского и пожилую женщину во время теракта в Вене

Австрийский боец смешанного стиля (ММА) Микаил Озен, имеющий турецкие корни, спас полицейского и пожилую женщину во время стрельбы в Вене. Об этом сообщает Hurriyet.

Раненого полицейского Озен и его друг Реджеп Гюльтикен обнаружили возле метро, они помогли ему добраться до машины скорой помощи. Пожилую женщину они также увидели недалеко от места ЧП. Озен и Гюльтикен отвели ее в безопасное место. При этом Гюльтикен получил ранение.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, позднее четверых задержали. МВД Австрии склонно считать произошедшее терактом. Согласно последним данным, число жертв атаки достигло четырех человек.

Озен выступает в ММА с 2016 года. На его счету три боя: он один раз выиграл и дважды проиграл.