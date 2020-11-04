Турция опровергла существование «Серых волков»

Министерство иностранных дел Турции опровергло существование турецкой националистической организации «Серые волки», ранее запрещенной на территории Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это последнее проявление противоречивой психологии, по которой эта страна рассматривает действия ряда отдельных людей в рамках их принадлежности к якобы существующей организации», — говорится в заявлении турецкого МИДа.

Ведомство отметило, что решение Франции и запрете «Серых волков» показало, что правительство страны «теперь полностью стало зависимым от армянских кругов» и пообещало максимально жестко реагировать на это решение.

Министерство подчеркнуло, что свобода выражения мнений турецкой общины во Франции должна поддерживаться в качестве универсального права человека, а те, кто утверждает, что свобода выражения мнений никак не может быть ограничена, когда речь идет о себе, могут сами ограничивать эту свободу, когда речь идет о других, говорится в заявлении.

«При этом недопустимо запрещать символы, которые чрезвычайно распространены во многих странах мира и не несут в себе ничего незаконного», — заявил МИД Турции.

Ранее глава французского МВД Джеральд Дарманен объявил о запрете деятельности группировки радикальных турецких националистов «Серые волки» в соответствии с инструкциями президента страны Эммануэля Макрона.

Как отмечал BBC News, ограничения решили ввести вскоре после того, как памятник о геноциде армян недалеко от Лиона был испорчен протурецкими лозунгами. На мемориале желтой краской написали также название группировки и буквы RTE — первые буквы имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это произошло на фоне напряженности в отношениях между Францией и Турцией из-за конфликта в Нагорном Карабахе, в котором Анкара поддерживает Азербайджан.