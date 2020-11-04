Во Франции запретили «Серых волков»

Во Франции запретили деятельность группировки радикальных турецких националистов «Серые волки». Соответствующее решение принял совет министров на заседании 4 ноября, передает ТАСС.

Как сообщается в заявлении главы французского МВД Джеральда Дарманена, решение, согласно которому группировка объявлена запрещенной, принято в соответствии с инструкциями президента страны Эммануэля Макрона.

В числе причин для запрета значится, что организация состоит из «крайне правых турецких националистов», которые распространяют в сети призывы к насилию в отношении армян и курдов. Кроме того, они вступали в столкновения с применением оружия на территории страны. Указывается также, что во Франции власти выявили несколько тренировочных лагерей, в которых «Серые волки» проходят подготовку для участия в акциях насильственного характера.

Поскольку группа является международной организацией, запрет коснется ее деятельности только во Франции. Как отмечает BBC News, ограничения решили ввести вскоре после того, как памятник о геноциде армян недалеко от Лиона был испорчен протурецкими лозунгами. На мемориале желтой краской написали также название группировки и буквы RTE — первые буквы имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Это в свою очередь произошло на фоне напряженности в отношениях между Францией и Турцией из-за конфликта в Нагорном Карабахе. В нем Анкара поддерживает Азербайджан.

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