Российской экономике предсказали лучшее будущее

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по спаду ВВП России в 2020 году с 5 до 4,2 процента, следует из прогноза ведомства.

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Кроме того, европейские аналитики предсказывают, что в будущем году российская экономика вырастет не на 1,6, а на 2 процента. Рецессия в России будет более мягкой, чем в большинстве других стран G20, говорится в докладе. Чрезмерная доля госсектора в экономике позволила смягчить негативные последствия для занятости населения и их доходов, отмечается в документе.

Прогноз по мировой экономике, наоборот, ухудшился. ЕК ожидает спад не на 2,9, а на 3,8 процента. Еврокомиссия также снизила ожидания восстановления экономики в 2021 году до 4,7 процента (в предыдущем прогнозе рост предполагался на 5 процентов).

Ранее президент России Владимир Путин назвал цену спасения отечественной экономики от последствий пандемии коронавируса. По его словам, на борьбу направлены 4,5 процента ВВП. Как заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, по итогам 2020 года федеральный бюджет может недосчитаться двух триллионов рублей. Он полагает, что ВВП страны сократится от 4,5 до 4,8 процента с учетом эффекта второй волны коронавируса.