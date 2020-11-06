Главный тренер сборной Италии пошутил про коронавирус и заболел

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заболел коронавирусом и находится у себя дома на самоизоляции. Об этом сообщается на сайте Итальянской федерации футбола.

Отмечается, что заболевание протекает бессимптомно. COVID-19 был выявлен в ходе тестов в расположении итальянской сборной.

Примечательно, что до положительного теста на коронавирус Манчини публиковал шутку о пандемии в своем Instagram. На картинке, выложенной в социальной сети, была изображена медсестра, которая спрашивает пациента о том, как он заразился COVID-19. «Смотрел новости», — отвечает последний. Шутка вызвала неоднозначную реакцию подписчиков Манчини, и специалист позже удалил публикацию.

Манчини возглавил сборную Италии в 2018-м. До этого специалист возглавлял такие клубы, как «Лацио», «Интер», «Манчестер Сити», «Галатасарай» и санкт-петербургский «Зенит».