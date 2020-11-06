Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Анонсированы отставки трех министров правительства России
Армян обвинили в превращении азербайджанской мечети в «свинарник»
Петросян отреагировал на смерть Жванецкого
Актер из сериала «Штрафбат» угрожал взорвать отделение крупного банка
В Нагорном Карабахе прокомментировали информацию о взятии азербайджанцами Шуши
Уткин отреагировал на жалобы Дзюбы о неумении россиян переживать за своих
Льготная ипотека снизила доступность московского жилья
Власти Москвы заявили о нестабильной ситуации с коронавирусом 
Сторонники отлученного от церкви схимонаха Сергия пытались захватить новый храм
Раскрыта тайна вспышек света в ночном небе
Новости партнеров

В Австрии закроют радикальные мечети

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Власти Австрии закроют ряд радикальных мечетей после исламистского теракта в Вене. Об этом объявили министр культуры Сюзанне Рааб и министр внутренних дел Карл Нехаммер, передает австрийское информационное агентство APA.

Данная мера обсуждалась при участии магометанского сообщества — с властями общался глава австрийского объединения мусульман (IGGÖ). В 350 австрийских мечетях в прошедшие дни прочли проповеди в память о жертвах нападения. Помимо этого, известно, что молодежные организации мусульман и иудеев проводили совместные встречи.

Ранее сообщалось, что после теракта в Вене полицейские задержали 14 человек. Среди них есть граждане Бангладеш, Северной Македонии, Турции, Австрии и России. Их возраст составляет от 18 до 26 лет.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (22:00 по московскому) у синагоги в центре города. Отмечалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших, других сейчас разыскивают.

Жертвами теракта стали четыре человека. Венский террорист действовал в одиночку. По данным СМИ, ликвидированный злоумышленник — 20-летний уроженец Вены Куртин С.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Schließung von radikalen Moscheen angeordnet
Связанный с террористом из Вены чеченец пожаловался на выбитую дверь и попался
По делу о теракте в Вене задержали россиян
Другие материалы рубрики
Мир00:01 3 ноября

Американское долголетие

Одна половина США ненавидит Трампа, а другая — Байдена. Кто из них станет президентом?
16:11Сегодня

В США впервые выявили свыше 120 тысяч случаев коронавируса за сутки

15:18Сегодня

Расчлененные тела детей нашли в контейнерах для кур

14:43Сегодня

Больше половины молодых мусульман Франции захотели жить по законам шариата

Мир00:0131 октября

Кризис веры

Макрон решил объявить войну радикальному исламу. На него и французов ополчился весь исламский мир
13:22Сегодня

Байден впервые вырвался вперед в решающем штате

13:02Сегодня

Датчане массово заразились мутировавшим у норок коронавирусом

12:37Сегодня

МИД назвал дело Навального «по-дилетантски срежиссированным спектаклем»

Мир00:0128 октября

Разъединенные нации

ООН создавали ради всеобщего процветания. Почему она не смогла спасти мир от войн и кризисов?
11:41Сегодня

В США приготовились к объявлению Байдена о победе на выборах

10:39Сегодня

Посол опроверг сообщения о попытке изнасилования российского врача в Абхазии

10:25Сегодня

Вся Сирия осталась без электричества

Россия
«Мухаммед не отвечал на оскорбления оскорблениями»
Чем закончится противостояние Макрона и мусульман по всему миру?
«Вирус пришел и ведет себя как хозяин»
Поток пациентов и очереди в больницах: что российские врачи говорят о второй волне коронавируса
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
Все материалы
Мир
Трамп призвал остановить подсчет голосов
Байден побеждает на выборах президента США
Почему он вырвался вперед и куда делось преимущество Трампа?
ОБСЕ порекомендовала Белоруссии отменить победу Лукашенко
Россия раскритиковала избирательную систему США
Трамп и Байден заявили о победе на выборах президента США
Они идут совсем рядом. Но называть имя победителя еще рано
МИД посоветовал россиянам не ездить за рубеж
Число жертв теракта в Вене выросло до четырех
Террористы атаковали несколько районов города. Один из нападавших убит
Все материалы
Бывший СССР
Азербайджан заявил о «бегущих» с поля боя армянских солдатах
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Киргизия поблагодарила Россию за урегулирование кризиса в стране
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Азербайджан обвинил армянскую диаспору в финансировании террора
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Зеленский поручил обеспечить жителям Донецка и Луганска доступ к украинскому ТВ
Все материалы
Экономика
Семь человек разбогатели на миллиарды долларов из-за выборов в США
Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
В России предложили платить за вывоз мусора по новой схеме
Названы самые дешевые машины России
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Все материалы
Силовые структуры
Глава СВР раскрыл тонкости работы с Путиным над разведданными
Бывший мэр российского города получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
«Кто-то вышел на свободу и взялся за старое»
Российского «колбасного короля» убили из арбалета. О загадочном преступлении говорят по всему миру
Переодетого в Иисуса Христа активиста задержали напротив здания ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский велосипедист убил другого за неаккуратную езду
«Совершить такое зверство мог только Цапок»
В 2010 году бандитская бойня в Кущевской потрясла Россию. Как живет станица десять лет спустя?
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
«Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Аннетт Келлерман«Женщина, о которой нужно говорить»
Как пловчиха стала первой обнаженной актрисой Голливуда, побеждала мужчин и заработала миллионы
«Зенит» упустил победу в Лиге чемпионов
Нурмагомедов назвал Макрона тварью
Чемпион UFC обратился к мусульманам. Его поддержали больше миллиона человек
Загитова рассказала об отношении к хейтерам
Оле-Гуннар СульшерШанс на камбэк
Суперматч МЮ — «Арсенал», битва «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
Роднина выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России
Все материалы
Культура
Умер исполнитель роли маркиза Филиппа дю Плесси-Бельера
«Это сексуальный трек, под который нужно танцевать стриптиз»
Любовные треугольники, ревность и плохие девчонки: Maruv делится секретами создания поп-хитов
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли после расставания с моделью
«Я жду мира, в котором наш пол не имеет значения»
Женщина долгие годы притворялась мужчиной. Ее тайна раскрылась только после смерти
В России вышел фильм «Подольские курсанты» о битве за Москву
Мужикам тут не место
Полюбившая школьника учительница, пьющая стюардесса и монахини в лучших сериалах ноября
Пригожин обвинил Моргенштерна в уродовании молодежи
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов высказался о смерти Жванецкого и назвал его гением
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Доктор Комаровский объяснил причины непроходящего насморка
«Люди готовы тратить деньги на то, что им нравится»
 
Умер сатирик Михаил Жванецкий
«Мой папа — не Ургант, у него нет своего шоу»
Дочь ведущего Первого канала — о влиянии отца на ее участие в «Голосе» и блате в шоу-бизнесе
Собчак показала полученные после «критики ислама» угрозы
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Личное письмо героически умершего пассажира «Титаника» продадут за миллионы рублей
Парфюмеры разработали ароматы по мотивам мюзикла
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
На выборах мэра в США победил французский бульдог
Девушка-подросток выпала из окна после фейкового собеседования в отеле
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Раскрыта рублевая цена самого мощного Mercedes-AMG GT
ГАЗель City: чем удивит новое поколение маршруток марки ГАЗ?
Оцениваем, какими маршрутные автобусы были 25 лет назад и какими стали сейчас
Электроника BMW «сходит с ума» в Южной Корее
Упрям, как горец: Porsche Macan лезет к вершинам Кавказа
Рискуем колесами и бамперами ради потрясающих видов юга России
Продажи новых машин в России выросли на 7 процентов
Летающие кирпичи: кто ставит на Defender моторы от «Корветов»?
Оказывается, 8-цилиндровый мотор в культовом вездеходе Land Rover — не только абсурдно, но и...
Вот как будет выглядеть новый кроссовер Nissan в России
Все материалы
Дом
В России выявлена новая схема мошенничества с компенсациями за услуги ЖКХ
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Определена цена самого дорогого парковочного места в Москве
Раскрыта популярная схема хищения квартир у российских пенсионеров
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы