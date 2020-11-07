Дубль Месси помог «Барселоне» прервать серию из четырех матчей без побед

Барселона на своем поле обыграла «Бетис» в матче девятого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 ноября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Лионель Месси, вышедший на замену во втором тайме. Голы также забили Усман Дембеле, Антуанн Гризманн и Педри. У гостей отличились Антонио Санабрия и Лорен Морон.

«Барселона» прервала серию из четырех матчей в чемпионате Испании без побед, набрала 11 очков и занимает восьмое место. В активе «Бетиса» 12 очков, команда находится на седьмой позиции.

В следующем туре «Барселона» 21 ноября на выезде сыграет с «Атлетико». «Бетис» двумя днями позже на чужом поле встретится с «Атлетиком».