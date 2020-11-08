Футболист забил головой из-за пределов штрафной

Нидерландский полузащитник «Ковентри Сити» Густаво Хамер поразил ворота «Уотфорда» в матче 11-го тура Чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Quest.

23-летний хавбек воспользовался отскоком и отправил мяч головой в ворота соперника из-за пределов штрафной. Несмотря на усилия футболиста, его команда уступила. Итоговый счет встречи — 3:2 в пользу «Уотфорда».

Подобный гол — редкость в современном футболе. К примеру, забить ударом головой из-за пределов штрафной удалось Дмитрию Хохлову в матче Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Интером» в сезоне-2003/2004.