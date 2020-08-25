Российский футболист обыграл четверых и забил ударом о штангу

Российский и азербайджанский нападающий Химок Камран Алиев забил гол после сольного прохода в матче пятого тура Тинькофф Российский премьер-лиги (РПЛ) против «Арсенала». Видео опубликовано в RuTube.
21-летний форвард подмосковного клуба получил мяч в окружении футболистов соперника. Сперва Алиев ушел от двух игроков «Арсенала», сблизившись с воротами обыграл еще двоих. При этом нападающий пробросил мяч между ног защитника туляков и поразил ворота ударом о штангу.
Алиев отличился на 30-й минуте встречи. Итоговый счет матча — 1:1.