Погребняк забил впервые в году и принес своей команде победу

Нападающий «Урала» Павел Погребняк отличился в матче Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» и принес своей команде победу. Видео взятия ворот размещено в аккаунте турнира на Rutube.

36-летний форвард вышел на поле на 79-й минуте встречи при счете 1:1. Он отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина уже в добавленное время.

Для Погребняка гол стал первым в 2020-м. Во время перерыва в чемпионате форвард переболел коронавирусом.

Погребняк известен по выступлениям за «Динамо», «Тосно», английские «Фулхэм» и «Рединг», леверкузенский «Байер» и санкт-петербургский «Зенит».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!