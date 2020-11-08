«Лестер» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел на первое место в АПЛ

«Лестер» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч с пенальти забил Джейми Варди. Кроме того, форвард не смог реализовать еще один 11-метровый.

Победа позволила «Лестеру» набрать 18 очков и выйти на первое место в чемпионате. В активе «Вулверхэмптона» 13 очков, клуб находится на восьмой позиции.

В следующем туре «Лестер» 21 ноября на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Вулверхэмптон» в тот же день на своем поле примет «Саутгемптон».