Порноактеры занялись сексом в парке и надругались над природой

Три порноактрисы и один порноактер сняли ролик для взрослых в национальном парке в Мексике. Как сообщает The Sun, после занятия сексом в парке их обвинили в надругательстве над природой.

По данным издания, актеры записывали сексуальные сцены на лодке. Они плыли по реке Грихальва, проходящей через каньон Сумидеро, который находится в национальном парке и считается одной из самых известных достопримечательностей штата Чьяпас.

Местные власти возмутились съемками. Национальная комиссия по защите природы подчеркнула, что начала формировать обвинения против порноактеров, так как они нарушили нормы морали и надругались над природной красотой национального парка.

«Фильмы с сексуальными сценами наносят вред образу, которым гордится штат Чьяпас, и находятся за пределами норм морали и местных традиций», — отметили представители комиссии. Кроме того, съемки посчитали опасными для редких видов животных, которые обитают в этом месте: крокодилов, паукообразных обезьян и оцелотов — хищных млекопитающих из семейства кошачьих.

При этом представители туристической индустрии отметили, что съемки порно могут оказать положительный эффект. Президент местной ассоциации отелей Мануэль Нино Гутьеррес (Manuel Niño Gutiérrez) подчеркнул, что видео может привлечь туристов, количество которых сильно сократилось из-за коронавируса.

Ранее полиция Нигерии задержала звезду порно Тобилоба Йолаошо (Tobiloba Jolaosho) за съемки фильма для взрослых в священной роще Осун-Осогбо, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и почитается местными племенами как место обитания богини плодородия Осун.