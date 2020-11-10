Бывшая жена Трампа отреагировала на исход президентских выборов

Президент США Дональд Трамп не умеет проигрывать, однако ему следует признать поражение и отступить. Такое мнение в беседе с People высказала его первая жена Ивана.

«Ему не нравится проигрывать, поэтому он будет продолжать бороться», — сказала она. 71-летняя мать троих детей Трампа отметила, что ей нет дела до ситуации с выборами, и она бы хотела, чтобы «все поскорее закончилось».

Бывшая жена американского лидера призналась, что хочет для своих детей нормальной жизни. «Думаю, им нравилось быть рядом с Дональдом, поддерживать его предвыборную кампанию и следить за происходящим, но теперь — слава богу — все позади», — добавила она.

По мнению Иваны, Трамп в конечном итоге уйдет из политики. «Не думаю, что у него есть выбор. Вероятно, он уедет в Палм-Бич, будет играть в гольф и жить нормальной жизнью. Это лучшее, что он может сделать [в данной ситуации]», — заявила она.

Дональд Трамп женился на Иване Зельничковой в 1977 году. У супругов родилось трое детей, прежде чем они решили развестись в 1992 году. С 1993-го по 1999 год действующий президент был женат на американской актрисе Марле Мейплз. В 2005 году он женился на Мелании, нынешней первой леди.

Ранее сообщалось, что штаб Трампа подал еще один иск в штате Пенсильвания. В документе утверждается о незаконной системе голосования по почте во время выборов главы государства.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что постарается вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд.