Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов призвал к соблюдению ПДД. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

Спортсмен отметил, что на дорогах Дагестана происходит много аварий. Он также посоветовал всем, кто захочет превысить скорость или как-то иначе нарушить правила, подумать о своих близких.

Нурмагомедова в комментариях к посту поддержал тренер россиянина Хавьер Мендес. Он посчитал обращение подопечного очень важным, так как сам постоянно сталкивается с игнорированием правил дорожного движения со стороны дагестанских водителей.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Спортсмен лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед и ни одного поражения.