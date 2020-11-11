ФСБ задержала и выслала из России студентов-экстремистов

В Красноярском крае сотрудники ФСБ России задержали и депортировали на родину учащихся одного из региональных вузов за экстремистскую деятельность и поддержку терроризма. Об этом в среду, 11 ноября, со ссылкой на региональное управление ведомства сообщает РИА Новости

По данным ФСБ, восемь студентов являлись сторонниками запрещенного в России террористического движения «Джамаат Ансаруллох». Уроженцы одной из среднеазиатских стран во время религиозных праздников и встреч оправдывали деятельность террористов и регулярно общались с идеологами движения при помощи мессенджеров и в интернете. Во время обыска у экстремистов были изъяты электронные накопители информации, все восемь студентов высланы из России.

6 ноября сообщалось, что в Казани сотрудники ФСБ задержали террористов, стремившихся к свержению власти.