Глава ДНР назвал открытие Украиной пунктов пропуска «циничным хайпом» Зеленского

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин высказался на тему открытия Украиной всех пунктов пропуска в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Это циничный хайп со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского для того, чтобы иметь возможность поговорить с Германией, для того, чтобы опять попытаться перевернуть с ног на голову», — заявил Пушилин, также назвав это решение провокацией, не соответствующей эпидемиологической обстановке.

Глава ДНР отметил, что открытие пропускных пунктов не было согласовано в рамках Трехсторонней контактной группы, а потому «ничего хорошего из этого не получится».

11 ноября Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer.

9 ноября пресс-центр Операции объединенных сил Украины опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что с 10 ноября возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через контактную линию в Донбассе и открываются все пропускные пункты.

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