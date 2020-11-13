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Кремль ответил на упреки в предательстве Армении

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Упреки в сторону России в предательстве из-за позиции по Нагорному Карабаху абсолютно несостоятельны, ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 13 ноября.

По его словам, Москва не забывала о своих обязанностях по Договору о коллективной безопасности (ОДКБ).

Песков отметил, что Минская группа предлагала формулы урегулирования в Карабахе, принятие которых несколько лет назад позволило бы избежать боевых действий.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва дорожит дружбой и с Армений, и с Азербайджаном. Он назвал РФ беспристрастным посредником в ситуации территориального конфликта.

10 ноября главы России, Армении и Азербайджана договорились о прекращении боевых действий и размещении российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Кроме того, согласно соглашению сторон, до 1 декабря под контроль Баку возвращаются территории в четырех районах: Газахском, Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском. За Арменией остается коридор для связи с Карабахом.

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