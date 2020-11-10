Кремль назвал соглашение по Карабаху победой

Соглашение по Нагорному Карабаху в Кремле называют победой народов Армении и Азербайджана, потому что благодаря этому будет остановлена война, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 10 ноября.

«Для того чтобы война остановилась и чтобы это контролировать и страховать, туда заходят сейчас российские миротворцы, они будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий», — сказал Песков.

Ранее во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению сторон, до 1 декабря под контроль Баку возвращаются территории в четырех районах: Газахском, Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском. За Арменией остается коридор для связи с Карабахом. В Карабах вводится российский миротворческий контингент.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября. Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление.

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