В Салехарде покажут изделия древних эскимосов

В Салехарде в окружном Музейно-выставочном комплексе имени Шемановского покажут изделия, созданные древними эскимосами. Об этом сообщает агентство «Север-Пресс».

В экспозицию войдут 46 предметов, большинство из которых вырезано из кости или моржового клыка — элементы гарпунов, буксировочные крюки, фигурки птиц и маска с узкими прорезями для глаз. Все изделия украшены особой символикой и узорами, которые несут сакральные значения.

Выставка откроется 17 ноября, экспонаты предоставят фонды Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Санкт-Петербурга. На ней также будут представлены предметы археологической коллекции «Сакрально-производственный центр Усть-Полуй» из фондов комплекса Шемановского. Кроме того, организаторы запланировали показ документального фильма режиссёра, научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Алексея Вахрушева «Летопись моржового кита» о косторезном искусстве Чукотки.

23 октября в Британском музее в Лондоне открылась выставка «Арктика: культура и климат», на которой представлены более 40 предметов коллекции Кунсткамеры. Экспозиция будет работать до 21 февраля 2021 года. Она посвящена изменению климата в Арктике и воздействию процесса на коренное население региона. Коллекция российского музея составляет примерно четвертую часть от общего числа экспонатов выставки.