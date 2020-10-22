Выставка про народы Арктики откроется в Британском музее

В Британском музее в Лондоне открывается выставка «Арктика: культура и климат», на которой представлены более 40 предметов коллекции Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера). Об этом сообщил хранитель фонда «Сибирь» Кунсткамеры Владимир Кисель, передает ТАСС.

Экспозиция открывается 23 октября и будет работать до 21 февраля 2021 года. Она посвящена изменению климата в Арктике и воздействию процесса на коренное население региона. Коллекция российского музея составляет примерно четвертую часть от общего числа экспонатов выставки.

Кунсткамера предоставила находки из места Усть-Полуй в Салехарде — местная культура датируется III в. до н. э. - III-IV вв. н. э., объекты берингоморской культуры протэскимосов приблизительного того же периода.

На выставке будут представлены и артефакты из Якутии XIX-XX веков, в основном это женские серебряные украшения, шаманские костюмы и бубны эвенков. Кунсткамера также направила в Лондон шторки-рисунки в виде декоративного панно авторства Николая Шахова, посвященные ненцам и хантам.

Британский музей представит на выставке наряды народа гвичин с Аляски, утварь эскимосов-юпиков конца XIX-начала XX веков, амулеты инуитов, проживающих на севере Канады, перчатки из кожи тюленя, которые носят калааллиты из Гренландии. В организации выставки также приняли участие музей Оксфордского и Кембриджского университетов, Национальный музей Дании, музей Анкориджа (штат Аляска) и швейцарский музей фонда Бейелер.

С 28 мая по 23 августа в Британском музее проходила выставка экспонатов, предоставленных Российской академией наук. Возраст некоторых из них достигает 28 тысяч лет, среди них представлены изделия из бивней мамонта и клыков моржей, обнаруженные в Сибири из-за таяния ледников.