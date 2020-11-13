Работники отелей перечислили самые возмутительные просьбы постояльцев

Работники сети бюджетных отелей перечислили самые возмутительные просьбы, которые поступали им от постояльцев во время работы за минувший год. Об этом со ссылкой на сеть Travelodge пишет Mirror.

В частности, в одной из гостиниц гостья попросила поставить в номер дополнительную кровать для воображаемого друга своего сына, а также поприветствовать его при регистрации на ресепшене. Другая женщина потребовала подготовить спальное место из воздушного шара в качестве сюрприза для своей дочери.

Еще один гость обратился к персоналу с просьбой объяснить его жене, что они обязаны спать в разных комнатах ввиду требований социальной дистанции на фоне пандемии коронавируса, а другие — сделать костюм из пододеяльника и принести пластиковый пончик шириной в один метр.

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Кроме того, некоторые туристы интересовались, могут ли они оставить на хранении в холодильнике двести бабочек и ледяную скульптуру единорога высотой 1,8 метра для свадебного торжества, получить половину подушки взамен большой целой или приобрести валлийские фунты.

Наконец, путешественники требовали организовать прямой выезд к взлетно-посадочной полосе из отеля, пришить кристаллы Swarovski к смокингу, провести в номер подсветку в виде северного сияния, а также отвечать вместо них на рабочие телефонные звонки и сообщения.

30 октября неизвестный работник отеля рассказал, что постояльцы отелей зачастую пользуются вещами в номерах, которые редко подвергаются качественной чистке, и перечислил самые грязные из них. Так, опасным с точки зрения чистоты предметом в гостиничном номере считается чашка для кофе и чая.